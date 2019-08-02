Путин упростил украинцам получения вида на жительство в России

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n125124-putin-uprostil-ukraincam-polucheniya-vida-na-jitelstvo-v-rossii.html

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Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение вида на жительство в РФ и права на временное проживание определенным категориям граждан других государств, в том числе и украинцам.

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Соответствующие законодательные изменения вступят в силу через 90 дней. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации РФ.

Подписанный Путиным документ вносит изменения в российский закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Так, законодательные изменения предусматривают, что без учета квоты, которую утверждает российское правительство, будет выдаваться разрешение на временное проживание лиц, являющихся «гражданами Украины или лицами без гражданства, постоянно проживавшими на территории Украины, признанными беженцами либо получившими временное убежище на территории Российской Федерации».

Кроме того, упрощение получения справки на постоянное проживание предусмотрено для лиц, родившихся на территории бывшей РСФСР и имевших гражданство бывшего Советского Союза, а также лиц, имеющих близких родственников, которые являются гражданами России и постоянно проживают в стране.

Также в этот перечень попадают лица, которые вступили на военную службу и стали участниками российской «программы по добровольному переселению соотечественников».

Сейчас квоты на временное проживание в РФ утверждает правительство, они зависят от региона.

Напомним, недавно Путин подписал указ, согласно которому российское гражданство могут получить все жители Донецкой и Луганской областей, включая жителей подконтрольных Киеву территорий.