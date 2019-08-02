Инцидент произошел на 442 км трассы Одесса – Киев, фото: «Думская»

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В Одесской области на 442 км трассы Одесса — Киев легковой автомобиль «Мерседес» сбил продавца бахчевых культур, гражданина Азербайджана 1971 года рождения, и покупателя, гражданку Украины 1989 года рождения, которые находились на обочине.

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От полученных травм они скончались на месте инцидента. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, что за рулем транспортного средства находился 71-летний житель Одессы, который, не справившись с управлением, пересек встречную полосу и выехал на обочину. Его с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Решается вопрос о внесении сведений об этом ДТП по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

По информации издания «Думская», ДТП произошло примерно в 14.00. После столкновения автомобиль проехал еще 150 м и остановился в поле.

Напомним, сегодня в Одесской области на автомобильной заправке, расположенной на трассе Одесса — Киев, из ружья расстреляли автомобиль «Мицубиси». Инцидент произошел возле села Нерубайское Беляевского района.