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Интенсивный вылов провоцирует уменьшение размеров особей

Интенсивный вылов рыбы значительно ускоряет ее эволюцию

2 авг 2019, 21:31
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Интенсивный вылов рыбы провоцирует быструю эволюцию этих животных.

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К такому выводу пришли ученые из Университета Корнелла (Нью-Йорк), сообщает издание EurekAlert.

В течение последних десятилетий многие коммерческие виды рыб росли медленнее и созревали раньше, что может привести к снижению уловов и сопротивляемости к чрезмерной эксплуатации рыбных запасов. Ученые давно подозревают, что быстрые эволюционные изменения в рыбе вызваны интенсивным давлением рыболовной отрасли.

Большинство людей считают эволюцию очень медленным процессом, который разворачивается на протяжении тысячелетий, но на самом деле эволюция может происходить очень быстро, — отмечают исследователи.

В рыбных популяциях, которые вылавливают в больших объемах, промысел почти всегда ориентирован на крупнейших особей.

Более медленно растущая рыба будет меньшей по размеру и будет лучше убегать из рыболовецких сетей, что повысит шансы передачи ее генов следующим поколениям. Таким образом, рыболовство может вызвать быстрые эволюционные изменения в темпах роста особей и других характеристиках, — отмечают исследователи. — Мы видим множество признаков этого эффекта в запасах дикой рыбы.

Ученые поставили в лаборатории эксперимент над шестью популяциями атлантических сильверсидов — рыбы, которая вырастает до размеров не более 15 см.

Эти популяции были подвергнуты интенсивному «отлову». В двух популяциях были удалены самые большие особи, в других двух — самые маленькие. Еще в двух популяциях «рыбалка» была случайной относительно размера.

Оказалось, что после всего четырех поколений рыбы такой «улов» привел к почти двукратной разнице в размере взрослых особей между группами.

Проведенный учеными анализ ДНК почти 900 рыб, которые участвовали в эксперименте, обнаружил разницу в сотнях генов по всему геному, которые последовательно менялись между популяциями, отобранными для быстрого и медленного роста. Они также наблюдали большие связанные блоки генов, которые менялись согласованно, резко изменяя частоты сотен генов одновременно.

Подобные исследования могут дать оценку антропогенного воздействия и улучшить понимание человечеством «скорости, последствий и оборачиваемости сложных адаптаций по мере того, как мы продолжаем формировать эволюционные траектории видов вокруг нас», отмечают ученые.

Напомним, несколько лет назад ученые с помощью бактерий доказали, что эволюция никогда не прекращается.


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