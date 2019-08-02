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Інтенсивний вилов провокує зменшення розмірів особин

Інтенсивний вилов риби значно прискорює її еволюцію

2 сер 2019, 21:31
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Інтенсивний вилов риби провокує швидку еволюцію цих тварин.

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Такого висновку дійшли вчені з Університету Корнелла (Нью-Йорк), повідомляє видання EurekAlert.

Протягом останніх десятиліть багато комерційних видів риб росли повільніше і дозрівали раніше, що може призвести до зниження уловів і опірності до надмірної експлуатації рибних запасів. Вчені давно підозрюють, що швидкі еволюційні зміни в рибі викликані інтенсивним тиском риболовної галузі.

Більшість людей вважають еволюцію дуже повільним процесом, який розгортається протягом тисячоліть, але насправді еволюція може відбуватися дуже швидко, — наголошують дослідники.

У рибних популяціях, які виловлюють у великих обсягах, промисел майже завжди орієнтований на найбільших особин.

Більш повільно зростаюча риба буде меншою за розміром і краще тікатиме з риболовецьких сіток, що підвищить шанси передачі її генів наступним поколінням. Таким чином, рибальство може викликати швидкі еволюційні зміни в темпах зростання особин і інших характеристиках, — зазначають дослідники. — Ми бачимо безліч ознак цього ефекту в запасах дикої риби.

Учені поставили в лабораторії експеримент над шістьма популяціями атлантичних сильверсидів — риби, яка виростає до розмірів не більше 15 см.

Ці популяції були піддані інтенсивному «вилову». У двох популяціях були видалені найбільші особини, в інших двох — найменші особини. Ще у двох популяціях «риболовля» була випадковою щодо розміру.

Виявилося, що після лише чотирьох поколінь риби такий «вилов» призвів до майже двократної різниці в розмірі дорослих особин між групами.

Здійснений ученими аналіз ДНК майже 900 риб, котрі брали участь у експерименті, виявив різницю у сотнях генів по всьому геному, які послідовно змінювалися між популяціями, відібраними для швидкого і повільного зростання. Вони також спостерігали великі пов’язані блоки генів, які змінювалися узгоджено, різко змінюючи частоти сотень генів одночасно.

Подібні дослідження можуть дати оцінку антропогенного впливу і поліпшити розуміння людством «швидкості, наслідків та оборотності складних адаптацій в міру того, як ми продовжуємо формувати еволюційні траєкторії видів навколо нас», наголошують учені.

Нагадаємо, кілька років тому вчені за допомогою бактерій довели, що еволюція ніколи не припиняється.


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