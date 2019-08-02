Портнов отсудил у государства почти 7 млн грн

Андрей Портнов, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n125121-portnov-otsudil-u-gosudarstva-pochti-7-mln-grn.html

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Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сегодня выиграл в Печерском районном суде Киева иск по защите чести и достоинства.

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Портнов судился с Министерством юстиции и Госказначейством. Судья Виктор Вовк принял решение взыскать из госбюджета в пользу Портнова почти 7 млн грн. Об этом сообщает издание «Слідство.інфо» со ссылкой на адвоката Портнова его сестру Елену Исаевскую.

Этот иск касался санкций правительства Канады относительно Портнова, введенных правительством этой страны на основании письма прокуратуры от марта 2014 года. По мнению защиты Портнова, в письме якобы указывались ложные сведения о причастности экс-советника Януковича к нарушениям закона.

В исковом заявлении Портнова отмечается, что его соответствующие украинские чиновники в переписке с канадским правительством называли «подозреваемым», из-за чего он якобы попал в сакнцийный список, в то время как на самом деле не имел тогда этого статуса ни в одном из производств.

Адвокат Портнова отметила, что у него действительно был статус подозреваемого, однако в течение непродолжительного времени.

Со своей стороны, представители Минюста, Госказначейства, Генпрокуратуры и МИД назвали исковые требования безосновательными и просили отказать в иске.

Портнов в своем Telegram-канале отметил, что не планирует взимать сумму компенсации от государства. По его словам, он планирует дождаться, пока Госказначейство взыщет эти деньги с заместителя Генпрокурора Анжелы Стрижевской, чиновников МИД и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

Напомним, Портнов вернулся в Украину из Австрии 19 мая этого года. За пределами нашего государства он находился со времен бегства экс-президента Виктора Януковича.