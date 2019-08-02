Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ликвидация последствий инцидента, фото: ГСЧС

На Николаевщине произошла утечка опасного химического вещества (ВИДЕО, ФОТО)

2 авг 2019, 20:20
999

Сегодня в 8.45 николаевские спасатели получили сообщение об утечке химически опасного вещества, предположительно — бензола, из запорной арматуры цистерны вместимостью 60 тонн, которая находилась на станции Колосовка (Веселиновский район Николаевской области).

Loading...

Цистерну отвели за пределы населенного пункта на резервные пути, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Группа радиационной, химической и биологической защиты, которая впоследствии прибыла на место инцидента, с помощью приборов химической разведки и контроля провела соответствующие замеры. В результате превышения предельно допустимой концентрации химически опасных веществ в воздухе не было обнаружено.

Отмечается, что этот инцидент не привел к задержке движения поездов.

Бензол — это очень ядовитое высокоопасное вещество, которое также является канцерогеном и может приводить к развитию онкологических заболеваний. В больших дозах вызывает тошноту и головокружение, а в некоторых тяжелых случаях отравление может привести к смерти.

https://racurs.ua/ua/n124862-u-zaporijji-stavsya-vytik-nebezpechnoyi-rechovyny-na-tytano-magniievomu-kombinati-dsns.html

https://racurs.ua/ua/n124862-u-zaporijji-stavsya-vytik-nebezpechnoyi-rechovyny-na-tytano-magniievomu-kombinati-dsns.html

https://racurs.ua/ua/n124862-u-zaporijji-stavsya-vytik-nebezpechnoyi-rechovyny-na-tytano-magniievomu-kombinati-dsns.html

https://racurs.ua/ua/n124862-u-zaporijji-stavsya-vytik-nebezpechnoyi-rechovyny-na-tytano-magniievomu-kombinati-dsns.html

https://racurs.ua/ua/n124862-u-zaporijji-stavsya-vytik-nebezpechnoyi-rechovyny-na-tytano-magniievomu-kombinati-dsns.html

https://racurs.ua/ua/n124862-u-zaporijji-stavsya-vytik-nebezpechnoyi-rechovyny-na-tytano-magniievomu-kombinati-dsns.html

Напомним, на прошлой неделе в Запорожье на ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» произошла утечка опасного вещества — тетрахлорида титана.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 2 августа: прекращение действия ДРСМД, Портнов отсудил 7 млн грн, новые санкции против России

Главными новостями 2 августа стали: прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между РФ и США, победа Андрея Портнова в суде по иску о защите чести и достоинства, введение новых санкций в отношении России

Новости Украины
23:16   2 авг

Путин упростил украинцам получения вида на жительство в России

Президент РФ подписал закон, упрощающий получение вида на жительство в РФ определенным категориям граждан других государств, в частности украинцам. Эти законодательные изменения вступят в силу через 90 дней

Новости мира
22:37   2 авг

Зеленский «повесил» на самовыдвиженца многомиллионный ремонт дороги в округе «Слуги народа» (ВИДЕО)

Владимир Зеленский, находясь сегодня в Ивано-Франковске, вступил в словесную перепалку с будущим нардепом-самовыдвиженцем Андреем Иванчуком, во время которой обязал его дать 175 млн грн на ремонт дороги в соседнем округе, где победил сторонник президента

Новости Украины
15:01   2 авг
Новости партнеров
Загрузка...