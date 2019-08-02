Ликвидация последствий инцидента, фото: ГСЧС

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Сегодня в 8.45 николаевские спасатели получили сообщение об утечке химически опасного вещества, предположительно — бензола, из запорной арматуры цистерны вместимостью 60 тонн, которая находилась на станции Колосовка (Веселиновский район Николаевской области).

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Цистерну отвели за пределы населенного пункта на резервные пути, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Группа радиационной, химической и биологической защиты, которая впоследствии прибыла на место инцидента, с помощью приборов химической разведки и контроля провела соответствующие замеры. В результате превышения предельно допустимой концентрации химически опасных веществ в воздухе не было обнаружено.

Отмечается, что этот инцидент не привел к задержке движения поездов.

Бензол — это очень ядовитое высокоопасное вещество, которое также является канцерогеном и может приводить к развитию онкологических заболеваний. В больших дозах вызывает тошноту и головокружение, а в некоторых тяжелых случаях отравление может привести к смерти.

Напомним, на прошлой неделе в Запорожье на ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» произошла утечка опасного вещества — тетрахлорида титана.