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Ліквідація наслідків інциденту, фото: ДСНС

На Миколаївщині стався витік небезпечної хімічної речовини (ВІДЕО, ФОТО)

2 сер 2019, 20:20
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Сьогодні о 8.45 миколаївські рятувальники отримали повідомлення про витік хімічно небезпечної речовини, ймовірно — бензолу, із запірної арматури цистерни місткістю 60 тонн, котра перебувала на станції Колосівка (Веселинівський район Миколаївської області).

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Цистерну відвели за межі населеного пункту на резервну колію, повідомляє прес-служба ДСНС.

Група радіаційного, хімічного та біологічного захисту, котра згодом прибула на місце інциденту, за допомогою приладів хімічної розвідки та контролю провела відповідні заміри. В результаті перевищень гранично-допустимої концентрації хімічно небезпечних речовин у повітрі не було виявлено.

Зазначається, що цей інцидент не призвів до затримки руху поїздів.

Бензол — це дуже отруйна високонебезпечна речовина, котра також є канцерогеном і може призводити до розвитку онкологічних захворювань. У великих дозах викликає нудоту і запаморочення, а в деяких важких випадках отруєння може призводити до смерті.

https://racurs.ua/ua/n124862-u-zaporijji-stavsya-vytik-nebezpechnoyi-rechovyny-na-tytano-magniievomu-kombinati-dsns.html

https://racurs.ua/ua/n124862-u-zaporijji-stavsya-vytik-nebezpechnoyi-rechovyny-na-tytano-magniievomu-kombinati-dsns.html

https://racurs.ua/ua/n124862-u-zaporijji-stavsya-vytik-nebezpechnoyi-rechovyny-na-tytano-magniievomu-kombinati-dsns.html

https://racurs.ua/ua/n124862-u-zaporijji-stavsya-vytik-nebezpechnoyi-rechovyny-na-tytano-magniievomu-kombinati-dsns.html

https://racurs.ua/ua/n124862-u-zaporijji-stavsya-vytik-nebezpechnoyi-rechovyny-na-tytano-magniievomu-kombinati-dsns.html

https://racurs.ua/ua/n124862-u-zaporijji-stavsya-vytik-nebezpechnoyi-rechovyny-na-tytano-magniievomu-kombinati-dsns.html

Нагадаємо, минулого тижня в Запоріжжі на ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» стався витік небезпечної речовини — тетрахлориду титану.

Джерело: Ракурс


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