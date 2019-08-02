Андрій Портнов, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n125121-portnov-vidsudyv-u-derjavy-mayje-7-mln-grn.html

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Колишній радник екс-президента України Віктора Януковича Андрій Портнов сьогодні виграв позов у Печерському районному суді Києва щодо захист честі та гідності.

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Портнов позивався до Міністерства юстиції та Держказначейства. Суддя Віктор Вовк ухвалив рішення стягнути з держбюджету на користь Портнова майже 7 млн грн. Про це повідомляє видання «Слідство.інфо» з посиланням на адвоката Портнова його сестру Олену Ісаєвську.

Цей позов стосувався санкцій уряду Канади щодо Портнова, запроваджених урядом цієї країни на підставі листа прокуратури від березня 2014 року. На думку захисту Портнова, у листі нібито вказувалися неправдиві відомості щодо причетності екс-радника Януковича до порушень закону.

У позовній заяві Портнова зазначається, що його відповідні українські посадовці в листуванні з канадським урядом називали «підозрюваним», через що він нібито потрапив до сакнційного списку, в той час як насправді не мав тоді цього статусу в жодному з проваджень.

Адвокат Портнова зазначила, що в нього дійсно був статус підозрюваного, проте впродовж нетривалого часу.

Зі свого боку, представники Мін’юсту, Держказначейства, Генпрокуратури та МЗС назвали позовні вимоги безпідставними й просили відмовити в позові.

Портнов у своєму Telegram-каналі зазначив, що не планує стягувати суму компенсації з держави. За його словами, він планує дочекатися, доки Держказначейство стягне ці гроші із заступниці Генпрокурора Анжели Стрижевської, чиновників МЗС і посла України в Канаді Андрія Шевченка.

Нагадаємо, Портнов повернувся до України з Австрії 19 травня цього року. За межами нашої держави він перебував з часів втечі екс-президента Віктора Януковича.