Інцидент стався на 442 км траси Одеса – Київ, фото: «Думская»

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В Одеській області на 442 км траси Одеса — Київ легковий автомобіль «Мерседес» збив продавця баштанних культур, громадянина Азербайджану 1971 року народження, та покупця, громадянку України 1989 року народження, котрі перебували на узбіччі.

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Від отриманих травм вони загинули на місці інциденту. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Зазначається, що за кермом транспортного засобу перебував 71-річний житель Одеси, котрий, не впоравшись з керуванням, перетнув зустрічну смугу і виїхав на узбіччя. Його з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Вирішується питання про внесення відомостей про це ДТП за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, котре спричинило смерть потерпілого). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

За інформацією видання «Думская», ДТП сталося приблизно о 14.00. Після зіткнення автомобіль проїхав ще 150 м і зупинився в полі.

Нагадаємо, сьогодні в Одеській області на автомобільній заправці, розташованій на трасі Одеса — Київ, з рушниці розстріляли автомобіль «Міцубісі». Інцидент стався неподалік села Нерубайське Біляївського району.