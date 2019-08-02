Травматические повреждения мозга провоцируют рост числа самоубийств, фото: stripes.com

https://racurs.ua/n125125-u-veteranov-s-travmami-mozga-vyshe-risk-samoubiystv-uchenye.html

Ракурс

Военные ветераны с историей травматического повреждения мозга (ТПМ) вдвое чаще умирают от самоубийства по сравнению с ветеранами без такого диагноза.

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К такому выводу пришли американские ученые из Университета Колорадо на основе анализа электронных медицинских записей более 1,4 млн военных ветеранов, которыми заботилось Управление здравоохранения ветеранов США, за период с 1 октября 2005 года по 30 сентября 2015 года, сообщает издание EurekAlert.

Соединив эти записи данным Национального индекса смертности США, они оценили степень тяжести ТПМ и диагнозы психиатрических и других медицинских состояний.

После корректировки психиатрических диагнозов, таких как депрессия, исследователи обнаружили, что те из ветеранов, кто имеет средний или тяжелая степень ТПМ, в 2,45 раза чаще умирали от самоубийства по сравнению с теми, кто не имеет такого диагноза.

Кроме того, оказалось, что шансы на использование огнестрельного оружия как средства самоубийства были значительно большими для лиц со средним и тяжелым ТПМ, по сравнению с лицами, не имевшими таких травм.

За исследуемый период уровень самоубийств среди лиц с ТПМ составил 86 на 100 тыс. человек в год по сравнению с 37 на 100 тыс. человек среди тех, кто не имел таких травм.

Из числа тех, кто погиб в результате самоубийства, 68% использовали огнестрельное оружие. Ветераны с умеренным или тяжелым ТПМ имели самую высокую долю самоубийств с применением огнестрельного оружия — 78%.

Напомним, недавно ученые нашли способ снятия симптомов сотрясения мозга.