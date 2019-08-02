Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Травматические повреждения мозга провоцируют рост числа самоубийств, фото: stripes.com

У ветеранов с травмами мозга значительно выше риск самоубийств — ученые

2 авг 2019, 22:57
999

Военные ветераны с историей травматического повреждения мозга (ТПМ) вдвое чаще умирают от самоубийства по сравнению с ветеранами без такого диагноза.

Loading...

К такому выводу пришли американские ученые из Университета Колорадо на основе анализа электронных медицинских записей более 1,4 млн военных ветеранов, которыми заботилось Управление здравоохранения ветеранов США, за период с 1 октября 2005 года по 30 сентября 2015 года, сообщает издание EurekAlert.

Соединив эти записи данным Национального индекса смертности США, они оценили степень тяжести ТПМ и диагнозы психиатрических и других медицинских состояний.

После корректировки психиатрических диагнозов, таких как депрессия, исследователи обнаружили, что те из ветеранов, кто имеет средний или тяжелая степень ТПМ, в 2,45 раза чаще умирали от самоубийства по сравнению с теми, кто не имеет такого диагноза.

Кроме того, оказалось, что шансы на использование огнестрельного оружия как средства самоубийства были значительно большими для лиц со средним и тяжелым ТПМ, по сравнению с лицами, не имевшими таких травм.

За исследуемый период уровень самоубийств среди лиц с ТПМ составил 86 на 100 тыс. человек в год по сравнению с 37 на 100 тыс. человек среди тех, кто не имел таких травм.

Из числа тех, кто погиб в результате самоубийства, 68% использовали огнестрельное оружие. Ветераны с умеренным или тяжелым ТПМ имели самую высокую долю самоубийств с применением огнестрельного оружия — 78%.

Напомним, недавно ученые нашли способ снятия симптомов сотрясения мозга.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 2 августа: прекращение действия ДРСМД, Портнов отсудил 7 млн грн, новые санкции против России

Главными новостями 2 августа стали: прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между РФ и США, победа Андрея Портнова в суде по иску о защите чести и достоинства, введение новых санкций в отношении России

Новости Украины
23:16   2 авг

Путин упростил украинцам получения вида на жительство в России

Президент РФ подписал закон, упрощающий получение вида на жительство в РФ определенным категориям граждан других государств, в частности украинцам. Эти законодательные изменения вступят в силу через 90 дней

Новости мира
22:37   2 авг

Зеленский «повесил» на самовыдвиженца многомиллионный ремонт дороги в округе «Слуги народа» (ВИДЕО)

Владимир Зеленский, находясь сегодня в Ивано-Франковске, вступил в словесную перепалку с будущим нардепом-самовыдвиженцем Андреем Иванчуком, во время которой обязал его дать 175 млн грн на ремонт дороги в соседнем округе, где победил сторонник президента

Новости Украины
15:01   2 авг
Новости партнеров
Загрузка...