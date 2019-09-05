В колонии произошло самоубийство. Фото: Портал Акцент

https://racurs.ua/n126379-v-harkove-iz-avtomata-zastrelilsya-turemschik-foto.html

Ракурс

Самоубийство совершил сотрудник исправительной колонии в Харькове.

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Младший инспектор отдела охраны застрелился из служебного оружия АК-74. Правоохранители получили информацию об инциденте 4 сентября в 13.50. Оказалось, что в тот день тюремщик заступил на дежурство и находился на своем посту на смотровой вышке. Погибшим оказался житель города Лозовая. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Харькове.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается проверка по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, 29 июля в Одессе произошла попытка самоубийства военнослужащего Национальной гвардии Украины. Боец пытался покончить с собой во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы. На месте происшествия обнаружили предсмертную записку.