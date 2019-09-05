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Лицензию телеканала NewsOne могут аннулировать, фото: NewsOne

Лицензию NewsOne через суд попытается аннулировать Нацсовет

5 сен 2019, 15:46
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала NewsOne (ООО «Новости 24 часа»).

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Причиной этого является то, что, по мнению Нацсовета, телеканал допустил неоднократные случаи разжигания национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти в эфире, что является нарушением закона «О телевидении и радиовещании» и закона «Об информации». Об этом сообщает агентство «Укринформ».

За соответствующее решение государственный регулятор проголосовал единогласно во время своего сегодняшнего заседания. Принимая решение, Нацсовет руководствовалась результатами мониторинга вещания телеканала за период с 1 июня по 8 июля 2019 года.

Национальный совет сделал все, что от нас зависит. Мы применили все наши полномочия, утвердить это решение, — отметила и. о. председателя Нацсовета Ольга Герасимюк.

Отмечается, что, согласно законодательству, обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии Нацсовет может только после применения санкций «объявление предупреждения» и «взыскание штрафа» за нарушение одной и той же нормы закона в течение года.

Напомним, противники и сторонники телеканала NewsOne подрались сегодня во время митинга возле здания Нацсовета. В результате в полицию доставили двух участников инцидента. Партия «Демократическая топор» сообщает, что один из задержанных — ее лидер, известный активист и публицист Юрий Гудименко.


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