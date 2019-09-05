Лицензию NewsOne через суд попытается аннулировать Нацсовет

Лицензию телеканала NewsOne могут аннулировать, фото: NewsOne

https://racurs.ua/n126382-licenziu-newsone-cherez-sud-popytaetsya-annulirovat-nacsovet.html

Ракурс

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала NewsOne (ООО «Новости 24 часа»).

Loading...

Причиной этого является то, что, по мнению Нацсовета, телеканал допустил неоднократные случаи разжигания национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти в эфире, что является нарушением закона «О телевидении и радиовещании» и закона «Об информации». Об этом сообщает агентство «Укринформ».

За соответствующее решение государственный регулятор проголосовал единогласно во время своего сегодняшнего заседания. Принимая решение, Нацсовет руководствовалась результатами мониторинга вещания телеканала за период с 1 июня по 8 июля 2019 года.

Национальный совет сделал все, что от нас зависит. Мы применили все наши полномочия, утвердить это решение, — отметила и. о. председателя Нацсовета Ольга Герасимюк.

Отмечается, что, согласно законодательству, обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии Нацсовет может только после применения санкций «объявление предупреждения» и «взыскание штрафа» за нарушение одной и той же нормы закона в течение года.

Напомним, противники и сторонники телеканала NewsOne подрались сегодня во время митинга возле здания Нацсовета. В результате в полицию доставили двух участников инцидента. Партия «Демократическая топор» сообщает, что один из задержанных — ее лидер, известный активист и публицист Юрий Гудименко.