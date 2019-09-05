Фільм про Стуса «Заборонений» вийшов у прокат в Україні, фото — Фейсбук-сторінка фільму

https://racurs.ua/ua/n126384-film-pro-stusa-zaboronenyy-vyyshov-u-prokat-v-ukrayini-video.html

Ракурс

У кінотеатрах України із четверга, 5 вересня, почався показ художнього фільму про Василя Стуса «Заборонений».

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У прокат стрічка вийшла до дня пам’яті поета, повідомляє офіційна сторінка фільму у Фейсбук.

Картина «Заборонений» розповідає про останні роки життя Стуса. Вона створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Прокатником фільму виступить B&H Film Distribution Company.

Це історія про мужність, дружбу, боротьбу та людську гідність, — коротко охарактеризували суть фільму його автори.

Фільм отримав державну фінансову підтримку у розмірі 19 млн 264,5 тис. грн. Загальний бюджет стрічки — 38 млн 529 тис. грн., її режисер — Роман Бровко. Головні ролі зіграли Дмитро Ярошенко, Віталій Салій, Олег Масленніков, Євгенія Гладій, Карина Шереверова, Діана Розовлян.

Нагадаємо, що під час зйомок стрічки розгорівся скандал. Зі сценарію фільму видалили всі згадки про адвоката Стуса Віктора Медведчука, який захищав поета у справі про антирадянщину. Згодом прем'єр Гройсман доручив Міністерству культури і Державному агентству з питань кіно перевірити, чи правдиво розказана історія про Стуса. Творці фільму пообіцяли повернути сцену суду за участю Медведчука.

Утім, у фільмі прізвище Медведчука не називається і на екрані не титруватиметься. Такою була вимога юристів, з якими консультувалися кіношники. Режисер стрічки Роман Бровко пояснив, що для того, щоб прямо згадувати Медведчука авторам фільму довелося б отримати письмову згоду політика на те, що його ім’я може бути в кадрі.

«Ракурс» повідомляв, що Медведчук подав до суду проти історика і журналіста Вахтанга Кіпіані через книгу «Справа Василя Стуса». Проросійський політик вимагає заборонити поширення книги про Стуса, а позов пояснює захистом честі і гідності. За словами Медведчука, в текстах книги «Справа Василя Стуса» вказана недостовірна інформація. Ще одним відповідачем у цій справі проходить видавництво Vivat, яке і опублікувало книги.