Конкурс кандидатів до Вищої ради правосуддя завершився, фото:

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Ракурс

Володимир Сущенко, голова конкурсної комісії, яка відбирає кандидатів на призначення до складу Вищої ради правосуддя (ВРП), вже протягом тривалого часу не може домовитися про зустріч з очільником Офісу президента, щоб передати главі держави офіційні документи з результатами конкурсу щодо двох посад у ВРП за президентською квотою.

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Про це у соціальній мережі Фейсбук повідомив голова комісії з відбору членів Вищої ради правосуддя від президента України Володимир Сущенко.

Загалом комісія обрала шістьох осіб із 63, які брали участь у конкурсі. Серед цього переліку президент на власний розсуд має обрати двох членів ВРП.

Сущенко наголошує, що про завершення конкурсу суспільство, президента та очільника Офісу президента було проінформовано відповідним повідомленням у соціальній мережі Фейсбук ще 4 вересня.

Зазначається, що пункт 8 указу президента від 10 червня 2019 року № 3 57/2019 передбачає, що голова конкурсної комісії має не пізніше наступного робочого дня після завершення конкурсу подати на розгляд президентові список рекомендованих кандидатів на призначення членів ВРП.

Керуючись цією нормою та враховуючи зайнятість президента (неможливість зустрітися з ним без попереднього погодження), голова комісії зажадав персональної зустрічі з очільником Офісу президента Андрієм Богданом, щоб через нього передати відповідний офіційний документ з підписами всіх членів комісії.

Враховуючи зайнятість Богдана, Сущенко залишив секретарям його приймальної номер свого мобільного телефону і зазначив, що готовий зустрітися з ним у будь-який зручний для нього час протягом найближчих днів.

Однак очікування відповідного телефонного дзвінка значно затягнулося.

З Офісу президента також не надходило жодного повідомлення на електронну пошту, СМС-повідомлень, чи повідомлень у «Месенджер» і Viber, зазначає Сущенко.

Таким чином констатую, що голова конкурсної комісії позбавлений фізичної можливості передати остаточне рішення комісії президенту держави, — наголошує Сущенко.

Тож, зазначає голова комісію, йому довелося взяти на себе відповідальність й опублікувати відповідний документ.

Беру на себе персональну відповідальність та неофіційно і віртуально-публічно довожу до відома президента України рішення конкурсної комісії щодо рекомендації шести осіб для призначення двох осіб з цього списку на вакантні посади членів Вищої ради правосуддя за квотою президента держави, — зазначає Сущенко.

Він також додав, що продовжує очікувати запрошення від глави Офісу президента, щоб вручити йому оригінал опублікованого документа.

Нагадаємо, ВРП нещодавно схвалила запропоновані Зеленським зміни до організації судочинства.