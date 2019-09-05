Вища рада правосуддя схвалила запропоновані Зеленським зміни до організації судочинства, фото — Заголовки

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Вища рада правосуддя 5 вересня схвалила пропоновані президентом України зміни до організації судочинства в державі.

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ВРП оприлюднила текст рішення про надання консультативного висновку до законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування». Зеленський 29 серпня вніс законопроект № 1008 у парламент. Вища рада правосуддя надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

Законопроект команди Зеленського передбачає, як зазначено у пояснювальній записці, «комплексне врегулювання питань організації діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і Вищої ради правосуддя».

В законопроекті № 1008 пропонується запровадити новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, за яким призначення на посади 12 членів ВККСУ здійснюватиметься ВРП за результатами конкурсу.

До конкурсної комісії входитимуть: три особи, обрані Радою суддів України із числа її членів; три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції. Також законопроектом передбачається створення Вищою радою правосуддя комісії з питань доброчесності та етики.

Крім того, законопроект вносить суттєві зміни до законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя» щодо суддівської винагороди. Пропонується скоротити строки, визначені для здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів.

ВРП вирішила затвердити консультативний висновок щодо пропонованого главою держави законопроекту і надіслати консультативний висновок до Верховної Ради.

Нагадаємо, що у червні Зеленський скасував укази Порошенка про призначення членів Вищої ради правосуддя й оголосив новий конкурс.