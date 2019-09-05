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Жорстоке поводження з твариною: на Полтавщині чоловіка оштрафують за навмисний наїзд на собаку. Фото: eSP.md

Жорстоке поводження з твариною: на Полтавщині чоловіка оштрафують за навмисний наїзд на собаку

5 вер 2019, 17:29
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У Полтавській області за жорстоке поводження з твариною чоловіка оштрафували на 5 тис. 100 грн, згідно з рішенням Лубенського міськрайонного суду області.

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Зловмисник скоїв навмисний наїзд на собаку передніми та задніми колесами перебуваючи за кермом авто. Про це йдеться на сайті суду.

Правопорушник запевняє, що тварину не бачив та наїхав на неї випадково. Однак на відеозаписі, який долучили до матеріалів справи, видно, що собака знаходився попереду. Так як чоловік рухався на авто досить повільно, суд дійшов висновку, що зловмисник не міг не бачити тварину.

Чоловіка визнали винним у скоєнні дій, передбачених ч. 1 ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення (жорстоке поводження з тваринами — знущання над тваринами, завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що завдали тварині фізичного болю, страждань і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин).

Суддя також наголосив, що водій зобов’язаний перед початком руху або інших маневрів переконатися у безпечності та відсутності перешкод, а тому мав перевірити, чи не має когось біля авто.

Зазначимо, що тварина була не бездомною, а здійснювала охорону території місцевого підприємця.

Нагадаємо, у Франції півень Моріс відстояв своє право кричати вранці у суді.

Джерело: Ракурс


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