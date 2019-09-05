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Volkswagen представила електричну версію класичного "Жука". Фото: Мотор

Volkswagen представила електричну версію класичного «Жука» (ФОТО)

5 вер 2019, 17:27
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Volkswagen переробила класичну версію Beetle, відому як «Жук», на повноцінний електрокар. Новинку представлять на стенді марки під час автосалону в німецькому Франкфурті.

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Електричну версію «Жука» зібрали фахівці відділення Volkswagen Group Components, які відповідають за напрямок акумуляторних батарей. Також у розробці нової версії брали участь партнери Volkswagen — фірма eClassics із Реннингена, повідомляє «Мотор».

Новинка оснащена електричною силовою установкою потужністю 82 кінські сили. Розроблялася батарея на заводі Volkswagen у Брауншвейгу, а електромотор і редуктор були зроблені в Касселі.

Volkswagen представила електричну версію класичного "Жука". Фото: Мотор

Тягова літій-іонна батарея має 14 модулів і ємність 36,8 кіловат-години. Щоб її встановити, розробники були змушені посилити шасі та гальмівні механізми. До 50 км/год електричний «Жук» може розігнатися менш ніж за чотири секунди, а до 80-ти — за вісім секунд. На одному заряді електрокар може пройти 200 км, а його максимальна швидкість — 150 км/ч.

Volkswagen представила електричну версію класичного "Жука". Фото: Мотор

У компанії вже заявили, що розглядають можливість переробки на електрокари інших історичних моделей. Так, є розробки для T1 та навіть Porsche 356.

Volkswagen представила електричну версію класичного "Жука". Фото: Мотор

Нагадаємо, що компанія Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) розсекретила перші зображення концепту серійного ліфтбека EQS.


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