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Volkswagen представила электрическую версию классического "Жука". Фото: Мотор

Volkswagen представила электрическую версию классического «Жука» (ФОТО)

5 сен 2019, 17:27
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Volkswagen переделала классическую версию Beetle, известную как «Жук», в полноценный электрокар. Новинку представят на стенде марки во время автосалона в немецком Франкфурте.

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Электрическую версию «Жука» собрали специалисты отделения Volkswagen Group Components, которые отвечают за направление аккумуляторных батарей. Также в разработке новой версии участие принимали партнеры Volkswagen — фирма eClassics из Реннингена, сообщает «Мотор».

Новинка оснащена электрической силовой установкой мощностью 82 лошадиные силы. Разрабатывалась батарея на заводе Volkswagen в Брауншвейге, а электромотор и редуктор были произведены в Касселе.

Volkswagen представила электрическую версию классического "Жука". Фото: Мотор

Тяговая литий-ионная батарея имеет 14 модулей и емкость 36,8 киловатт-часа. Чтобы ее установить, разработчики были вынуждены усилить шасси и тормозные механизмы. До 50 км/ч электрический «Жук» может разогнаться менее чем за четыре секунды, а до 80-ти — за восемь секунд. На одном заряде электрокар может пройти 200 км, а его максимальная скорость — 150 км/ч.

Volkswagen представила электрическую версию классического "Жука". Фото: Мотор

В компании уже заявили, что рассматривают возможность переделки в электрокары других исторических моделей. Так, есть разработки для T1 и даже Porsche 356.

Volkswagen представила электрическую версию классического "Жука". Фото: Мотор

Напомним, что компания Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) рассекретила первые изображения концепта серийного лифтбека EQS.


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