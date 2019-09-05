Жестокое обращение с животным: на Полтавщине мужчину оштрафуют за умышленный наезд на собаку. Фото: eSP.md

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В Полтавской области за жестокое обращение с животным мужчину оштрафовали на 5 тыс. 100 грн, согласно решению Лубенского горрайонного суда области.

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Злоумышленник совершил преднамеренный наезд на собаку передними и задними колесами находясь за рулем авто. Об этом говорится на сайте суда.

Правонарушитель уверяет, что животное не видел и наехал на него случайно. Однако, на видеозаписи, которую приобщили к материалам дела, видно, что пес находился впереди. Так как мужчина двигался на авто достаточно медленно, суд пришел к выводу, что злоумышленник не мог не видеть животное.

Мужчину признали виновным в совершении действий, предусмотренных ч. 1 ст. 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях (жестокое обращение с животными — издевательство над животными, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших животным физической боли, страданий и не повлекших телесных повреждений, увечий или гибели, оставление животных на произвол судьбы, в том числе нарушение правил содержание животных).

Судья также отметил, что водитель обязан перед началом движения или других маневров убедиться в безопасности и отсутствии препятствий, а потому должен был проверить, нет ли кого у авто.

Отметим, что животное было не бездомным, а осуществляло охрану территории местного предпринимателя.

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