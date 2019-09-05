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Ракурс
Во Франции петух выиграл суд и теперь может спокойно кричать по утрам. Фото: AFP

Во Франции петух выиграл суд и теперь может спокойно кричать по утрам

5 сен 2019, 17:04
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Французский суд рассмотрел дело против петуха Мориса и его хозяйки Коринн Фессо. Фемида приняла сторону птицы и обязала истцов выплатить хозяйке Мориса 1 тыс. евро компенсации.

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Супружеская пара пенсионеров на острове Олерон подала в суд на Фессо из-за громких криков Мориса по утрам, однако женщина развернула настоящую битву за права Мориса. Об этом сообщает ВВС.

Фессо создала петицию «Спасите Мориса» и ее подписали более 140 тыс. человек. Во время судебного рассмотрения петицию также приобщили к делу. Письма поддержки Фессо получала не только от сограждан из Франции, но и от небезразличных жителей США.

Мэр поселка, в котором живет Фессо, Кристоф Сьюер отметил, что люди, которые переезжают в сельскую местность, обязаны принять местные традиции и не проявлять нетерпимость.

Как ранее сообщал «Ракурс», иск против Мориса подали в начале июля.


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