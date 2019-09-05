У побережья Крыма затонул катер с пассажирами. Фото: NewsOne

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Ракурс

У побережья Крыма затонул прогулочный катер «Камелот». Авария произошла в районе Судака сегодня, 5 сентября. На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа.

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Спасти удалось 13 человек, с ними сейчас работает психолог. Еще один человек считается пропавшим без вести, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Море штормит, этим усложняются поиски. Спасатели сомневаются, что пропавший пассажир катера выжил.

Согласно предварительным данным, авария произошла около 13.30. Катер затонул близ мыса Меганом в 200 м от берега. Причиной крушения 7-метрового судна могли стать сложные погодные условия: сильные волны и ветер.

Катер принадлежит местному предпринимателю и осуществляет морские пассажирские перевозки.

Это уже не первое крушение судов в акватории Черного моря за текущий сезон. В июле в 100 м от берега перевернулся прогулочный катер с 43 пассажирами на борту. Тогда погибли два человека.

Напомним также, что в августе в Черном море в районе Туапсе произошел пожар на рыболовецком судне. В результате инцидента судно затонуло.​​