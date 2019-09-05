Российская подводная лодка. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n126390-rossiyskie-submariny-v-sirii-prevratilis-v-metallolom-posle-vvedennyh-sankciy-smi.html

Ракурс

Субмарины Военно-морского флота России, которые дежурят у берегов Сирии, в результате санкций потеряли возможность выполнять боевые задачи.

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Так, Россия из-за ограничений не в состоянии заменить вышедшие из строя батареи на импортные. Подводным лодкам вынуждены были поставить старые батареи, изготовленные еще во времена СССР. Об этом 5 сентября сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в 4-й отдельной бригаде подводных лодок Черноморского флота.

Речь идет о подводных лодках «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол». Эти субмарины имеют на борту крылатые ракеты «Калибр».

Батареи иностранного производства позволяли боевым единицам находиться под водой до пяти суток. Старые и изношенные советские батареи позволяют погружаться лишь на 48−72 часов. Проблему с субмаринами обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались.

В Министерстве обороны России отказались прокомментировать журналистам эту информацию.

Напомним, в январе армия Израиля уничтожила работающий зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» сирийских Вооруженных сил, который был предоставлен Россией. Как известно, «Панцирь-С1» — одна из самых современных российских систем такого типа.