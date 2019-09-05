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Погода в Украине 6 сентября: синоптики обещают осеннее тепло и солнце. Фото: Ракурс

Погода в Украине 6 сентября: синоптики обещают осеннее тепло и солнце (КАРТА)

5 сен 2019, 16:43
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Погода в Украине 6 сентября принесет солнце. По-осеннему теплая погода установится на территории страны и только в нескольких областях обещают небольшой дождь.

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Температура воздуха днем составит 21−29°, а ночью опустится до 9−17° тепла. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 6 сентября ожидается солнечная и по-осеннему теплая погода. Температура воздуха ночью составит 11−13°, днем — 23−25°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают солнечную погоду без осадков. Столбики термометров ночью покажут 8−11°, днем — 21−23°.

В Одессе 6 сентября Укргидрометцентр осадки не прогнозирует. Погода ожидается теплая и сухая. Ночью температура воздуха опустится до 14−16°, днем ​​поднимется до 24−26°.

В Днепре в пятницу днем синоптики обещают незначительный дождь. Ночью температура составит 14−16°, днем — 27−29°.

В Харькове 6 сентября Укргидрометцентр обещает солнечную погоду без осадков. Ночью термометры покажут 14−16°, днем — 26−28°.

На Закарпатье завтра ожидается солнечная погода. Температура воздуха немного повысится и ночью составит 10−12°, днем — 23−25°.

Погода в Украине 6 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Магнитную бурю 6 сентября в Киеве метеорологи не прогнозируют. В течение дня возможны небольшие волнения.

Геомагнитная обстановка в Киеве 6 сентября. Фото: Gismeteo

Как ранее сообщал «Ракурс», количество жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до 20 человек.

Источник: Ракурс


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