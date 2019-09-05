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Гонтарева записала видео из лондонской ортопедии и призвала полицию найти поджигателей машины ее невестки, фото — Вголос

Гонтарева записала видео из лондонской ортопедии и призвала полицию найти поджигателей машины ее невестки

5 сен 2019, 16:27
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Бывший руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева записала видео из отделения ортопедии одного из госпиталей Лондона.

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Гонтарева объяснила, что таким образом намеревалась подтвердить информацию о том, что травмировалась в ДТП в столице Великобритании.

Экс-глава Нацбанка показала свою палату, вид на Лондон из ее окна, а также травмированную ногу. Она отметила, что выздоровление продлится до полугода. Кроме того, Гонтарева призвала украинскую полицию найти злоумышленников, которые сожгли в Киеве автомобиль ее сына и невестки.

Напомним, что машина была зарегистрирована на ее невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.

Вчера ГБР намеревалась осуществить силовой привод Гонтаревой на допрос, но из-за отсутствия бывшего руководителя НБУ в Украине эта процедура не состоялась. Гонтарева является фигурантом уголовного производства о злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды. Дело касается изменения валютного регулирования и контроля в январе 2016 года.

Ситуацию с ДТП, в которое попала Гонтарева, и вчерашнее сожжение авто ее невестки, прокомментировали в НБУ. Сегодня Нацбанк заявил, что эти инциденты могут «свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления на бывшего главу НБУ».

В НБУ расценили события вокруг Гонтаревой как реальную угрозу «личной неприкосновенности должностных лиц регулятора, которые осуществляли и продолжают осуществлять реформы финансового сектора, и попытками подорвать способность центробанка обеспечивать ценовую и финансовую стабильность как фундамента для устойчивого экономического роста».

Источник: Ракурс


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999

Гонтарева записала видео из лондонской ортопедии и призвала полицию найти поджигателей машины ее невестки

Экс-руководитель НБУ Валерия Гонтарева записала видео из отделения ортопедии одного из госпиталей Лондона. Гонтарева объяснила, что таким образом намеревалась подтвердить информацию о том, что травмировалась в ДТП в столице Великобритании

Новости Украины
16:27
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