Гонтарева записала відео із лондонської ортопедії і закликала поліцію знайти паліїв машини її невістки, фото — Вголос

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Колишній керівник Національного банку України Валерія Гонтарева записала відео із відділення ортопедії одного з госпіталів Лондона.

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Гонтарева пояснила, що у такий спосіб мала намір підтвердити інформацію про те, що травмувалася у ДТП в столиці Великої Британії.

Екс-глава Нацбанку показала свою палату, вид на Лондон з її вікна, а також травмовану ногу. Вона зазначила, що одужання триватиме до півроку. Крім того, Гонтарева закликала українську поліцію знайти зловмисників, які спалили в Києві автомобіль її сина та невістки.

Нагадаємо, що машина була зареєстрована на її невістку, яку теж звуть Валерія Гонтарева.

Учора ДБР мала намір здійснити силовий привід Гонтаревої на допит, але через відсутність колишнього керівника НБУ в Україні ця процедура не відбулася. Гонтарева є фігурантом кримінального провадження про зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди. Справа стосується зміни валютного регулювання і контролю у січні 2016 року.

Ситуацію із ДТП, в яку потрапила Гонтарева, та учорашнє спалення авто її невістки, прокоментували в НБУ. Сьогодні Нацбанк заявив, що ці інциденти можуть «свідчити про наявність організованого та цілеспрямованого психологічного та фізичного тиску на колишню голову НБУ».

В НБУ розцінили події довкола Гонтаревої як реальну загрозу «особистій недоторканності посадовців регулятора, які здійснювали та продовжують здійснювати реформи фінансового сектору, і намагання в такий спосіб підірвати спроможність центробанку забезпечувати цінову та фінансову стабільність як фундаменту для стійкого економічного зростання».