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Ракурс
У НБУ чекають на місію МВФ вже наступного тижня. Фото:Znaj.ua

У НБУ чекають на місію МВФ вже наступного тижня (ВІДЕО)

5 вер 2019, 16:18
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Національний банк України (НБУ) очікує на візит місії Міжнародного валютного фонду вже наступного тижня.

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Між двома установами пройдуть переговори щодо наступної програми фінансування. Про це на прес-конференції розповів голова Національного банку Яків Смолій.

За його словами, в першу чергу з представниками МВФ планують обговорити термін та обсяг майбутньої програми фінансування.

У Нацбанку вже заявляли, що Україна має укласти нову програму співпраці на загальну суму в 5−10 млрд дол. В НБУ розраховують отримати транш у розмірі 2 млрд дол. вже до кінця цього року.

Зазначимо, що попередню програму кредитування від МВФ для України stand-by затвердили наприкінці минулого року. Вона була розрахована на 14 місяців, впродовж яких Україні виділили три транші.

Україна виплатила останній платіж за цією програмою 3 вересня, коли перевела 156,4 млн дол.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в нову програму МВФ включать вимоги, пов’язані з ціною на газ для населення і відкриттям ринку землі.

Джерело: Ракурс


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