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Ракурс
В НБУ ожидают миссию МВФ уже на следующей неделе. Фото:Znaj.ua

В НБУ ожидают миссию МВФ уже на следующей неделе (ВИДЕО)

5 сен 2019, 16:18
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Национальный банк Украины (НБУ) ожидает визит миссии Международного валютного фонда на следующей неделе.

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Между двумя учреждениями пройдут переговоры по следующей программе финансирования. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Национального банка Яков Смолий.

По его словам, в первую очередь с представителями МВФ планируют обсудить сроки и объем будущей программы финансирования.

В Нацбанке уже заявляли, что Украина должна заключить новую программу сотрудничества на общую сумму в 5−10 млрд долл. В НБУ рассчитывают получить транш в размере 2 млрд долл. уже до конца этого года.

Отметим, что предыдущую программу кредитования от МВФ для Украины stand-by утвердили в конце прошлого года. Она была рассчитана на 14 месяцев, на протяжении которых Украина выделили три транша.

Украина выплатила последний платеж по этой программе 3 сентября, когда перевела 156,4 млн долл.

Как ранее сообщал «Ракурс», в новую программу МВФ включат требования, связанные с ценой на газ для населения и открытием рынка земли.

Источник: Ракурс


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