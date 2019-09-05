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В НБУ ожидают миссию МВФ уже на следующей неделе. Фото:Znaj.ua
В НБУ ожидают миссию МВФ уже на следующей неделе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n126387-v-nbu-ojidaut-missiu-mvf-uje-na-sleduuschey-nedele-video.htmlРакурс
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает визит миссии Международного валютного фонда на следующей неделе.
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Между двумя учреждениями пройдут переговоры по следующей программе финансирования. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Национального банка Яков Смолий.
По его словам, в первую очередь с представителями МВФ планируют обсудить сроки и объем будущей программы финансирования.
В Нацбанке уже заявляли, что Украина должна заключить новую программу сотрудничества на общую сумму в 5−10 млрд долл. В НБУ рассчитывают получить транш в размере 2 млрд долл. уже до конца этого года.
Отметим, что предыдущую программу кредитования от МВФ для Украины stand-by утвердили в конце прошлого года. Она была рассчитана на 14 месяцев, на протяжении которых Украина выделили три транша.
Украина выплатила последний платеж по этой программе 3 сентября, когда перевела 156,4 млн долл.
Как ранее сообщал «Ракурс», в новую программу МВФ включат требования, связанные с ценой на газ для населения и открытием рынка земли.
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