Ракурсhttps://racurs.ua/
Обмен пленными: суд отпустил офицера, подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ РФ. Фото: Сегодня
Обмен пленными: суд отпустил офицера, подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ РФhttps://racurs.ua/n126386-obmen-plennymi-sud-otpustil-oficera-podozrevaemogo-v-sotrudnichestve-s-fsb-rf.htmlРакурс
Обмен пленными между Украиной и Россией может коснуться и офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, которого украинские правоохранители подозревают в работе на Федеральную службу безопасности РФ.
Loading...
Как рассказал адвокат подозреваемого Родион Пугач, в конце августа его подзащитного выпустили под личное обязательство, хотя прежде он находился под арестом. Освобождение Ракушина может быть связано с приближающимся обменом пленными между Россией и Украиной. Об этом Пугач сообщил в комментарии агентству «Українські новини».
По словам адвоката, хотя Ракушин и является гражданином Украины, он сам согласился на его выдачу РФ. При этом расследование в отношении его подзащитного не прекращено.
Пугач добавил, что точная дата обмена заключенными пока не сообщается.
Как известно, жителя Мариуполя Ракушина задержали в июне. По версии следствия, он был завербован российскими спецслужбами во время пребывания на территории РФ в 2017 году.
Ранее «Ракурс» сообщал, что вероятной датой обмена пленными между Украиной и Россией является 7 сентября. Сейчас стороны осуществляют окончательное утверждение списков заключенных для обмена.
Загрузка...