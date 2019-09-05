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Обмен пленными: суд отпустил офицера, подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ РФ. Фото: Сегодня

Обмен пленными: суд отпустил офицера, подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ РФ

5 сен 2019, 16:14
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Обмен пленными между Украиной и Россией может коснуться и офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, которого украинские правоохранители подозревают в работе на Федеральную службу безопасности РФ.

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Как рассказал адвокат подозреваемого Родион Пугач, в конце августа его подзащитного выпустили под личное обязательство, хотя прежде он находился под арестом. Освобождение Ракушина может быть связано с приближающимся обменом пленными между Россией и Украиной. Об этом Пугач сообщил в комментарии агентству «Українські новини».

По словам адвоката, хотя Ракушин и является гражданином Украины, он сам согласился на его выдачу РФ. При этом расследование в отношении его подзащитного не прекращено.

Пугач добавил, что точная дата обмена заключенными пока не сообщается.

Как известно, жителя Мариуполя Ракушина задержали в июне. По версии следствия, он был завербован российскими спецслужбами во время пребывания на территории РФ в 2017 году.

Ранее «Ракурс» сообщал, что вероятной датой обмена пленными между Украиной и Россией является 7 сентября. Сейчас стороны осуществляют окончательное утверждение списков заключенных для обмена.​​

Источник: Ракурс


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