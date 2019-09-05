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Обмін полоненими: суд відпустив офіцера, підозрюваного у співпраці з ФСБ РФ. Фото: Сегодня

Обмін полоненими: суд відпустив офіцера, підозрюваного у співпраці з ФСБ РФ

5 вер 2019, 16:14
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Обмін полоненими між Україною та Росією може торкнутися й офіцера запасу Збройних сил Олександра Ракушина, якого українські правоохоронці підозрюють у роботі на Федеральну службу безпеки РФ.

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Як розповів адвокат підозрюваного Родіон Пугач, наприкінці серпня його підзахисного випустили під особисте зобов’язання, хоча раніше він перебував під арештом. Звільнення Ракушина може бути пов’язане з наближенням обміну полоненими між Росією та Україною. Про це Пугач повідомив к коментарі агентству «Українські новини».

За словами адвоката, хоч Ракушин і є громадянином України, він сам погодився на його видачу РФ. При цьому розслідування стосовно його підзахисного не припинено.

Пугач додав, що точна дата обміну ув’язненими поки що не повідомляється.

Як відомо, жителя Маріуполя Ракушина затримали у червні. За версією слідства, він був завербований російськими спецслужбами під час перебування на території РФ у 2017 році.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що вірогідною датою обміну полоненими між Україною та Росією є 7 вересня. Наразі сторони здійснюють остаточне затвердження списків ув’язнених для обміну.​​

Джерело: Ракурс


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