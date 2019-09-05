Погода в Україні 6 вересня: синоптики обіцяють осіннє тепло і сонце. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 6 вересня принесе сонце. По-осінньому тепла погода буде на території країни і тільки в декількох областях обіцяють невеликий дощ.

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Температура повітря вдень становитиме 21−29°, а вночі опуститься до 9−17° тепла. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 6 вересня очікується сонячна і по-осінньому тепла погода. Температура повітря вночі становитиме 11−13°, вдень — 23−25 ​°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють сонячну погоду без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−11°, вдень — 21−23°.

В Одесі 6 вересня Укргідрометцентр опади не прогнозує. Погода очікується тепла і суха. Вночі температура повітря опуститься до 14−16°, вдень підніметься до 24−26°.

У Дніпрі в п’ятницю вдень синоптики обіцяють незначне дощ. Вночі температура становитиме 14−16°, вдень — 27−29°.

У Харкові 6 вересня Укргідрометцентр обіцяє сонячну погоду без опадів. Вночі термометри покажуть 14−16 °, вдень — 26−28°.

На Закарпатті завтра очікується сонячна погода. Температура повітря дещо підвищиться і вночі становитиме 10−12°, вдень — 23−25​​°.

Магнітну бурю 6 вересня в Києві метеорологи не прогнозують. Протягом дня можливі невеликі хвилювання.

Як раніше повідомляв «Ракурс», кількість жертв урагану «Доріан» на Багамах зросла до 20 осіб.