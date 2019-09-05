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Ракурс
Російський підводний човен. Фото: flickr.com

Російські субмарини у Сирії перетворилися на металобрухт після введених санкцій — ЗМІ

5 вер 2019, 16:45
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Субмарини Військово-морського флоту Росії, які чергують біля берегів Сирії, внаслідок санкцій втратили можливість виконувати бойові завдання.

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Так, Росія через обмеження не в змозі замінити батареї, які вийшли з ладу, на імпортні. Підводним човнам змушені були поставити старі батареї, виготовлені ще за часів СРСР. Про це 5 вересня повідомляє видання «Підйом» у своєму Telegram-каналі з посиланням на джерело в 4-й окремій бригаді підводних човнів Чорноморського флоту.

Мова йде про підводні човни «Новоросійськ», «Ростов-на-Дону» і «Старий Оскол». Ці субмарини мають на борту крилаті ракети «Калібр».

Батареї іноземного виробництва дозволяли бойовим одиницям перебувати під водою до п’яти діб. Старі та зношені радянські батареї дозволяють занурюватися лише на 48−72 годин. Проблему з субмаринами виявили в порту в Сирії, так як при переході в Середземне море батареї не використовувалися.

У Міністерстві оборони Росії відмовилися прокоментувати журналістам цю інформацію.

Нагадаємо, у січні армія Ізраїлю знищила працюючий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» сирійських Збройних сил, який був наданий Росією. Як відомо, «Панцир-С1» — одна з найсучасніших російських систем такого типу.

Джерело: Ракурс


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