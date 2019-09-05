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Біля узбережжя Криму затонув катер із пасажирами. Фото: NewsOne

Біля узбережжя Криму затонув катер із пасажирами (ФОТО)

5 вер 2019, 16:52
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Біля узбережжя Криму затонув прогулянковий катер «Камелот». Аварія сталася в районі Судака сьогодні, 5 вересня. На борту перебували 12 пасажирів і двоє членів екіпажу.

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Врятувати вдалося 13 осіб, з ними наразі працює психолог. Ще одна людина вважається зниклою безвісти, повідомили у прес-службі МНС РФ.

Море штормить, цим ускладнюються пошуки. Рятувальники сумніваються, що зниклий пасажир катера вижив.

Згідно з попередніми даними, аварія сталася близько 13.30. Катер затонув поблизу мису Меганом за 200 м від берега. Причиною аварії 7-метрового судна могли стати складні погодні умови: сильні хвилі та вітер.

Катер належить місцевому підприємцю і здійснює морські пасажирські перевезення.

Фото затонулого катера зроблено в 2018 році. "Камелот & quot; Катав туристів уздовж узбережжя. Фото: kp.ru

Це вже не перша аварія суден в акваторії Чорного моря за поточний сезон. У липні за 100 м від берега перекинувся прогулянковий катер із 43 пасажирами на борту. Тоді загинули двоє людей.

Нагадаємо також, що в серпні в Чорному морі в районі Туапсе сталася пожежа на риболовецькому судні. Внаслідок інциденту судно затонуло.​​

Джерело: Ракурс


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