У Франції півень виграв суд і тепер може спокійно кричати вранці. Фото: AFP

https://racurs.ua/ua/n126393-u-franciyi-piven-vygrav-sud-i-teper-moje-spokiyno-krychaty-vranci.html

Ракурс

Французький суд розглянув справу проти півня Моріса і його власниці Корінн Фессо. Феміда стала на бік півня і зобов’язала позивачів виплатити власниці Моріса 1 тис. євро компенсації.

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Подружня пара пенсіонерів на острові Олерон подала в суд на Фессо через гучні крики Моріса вранці, проте жінка розгорнула справжню битву за права Моріса. Про це повідомляє ВВС.

Фессо створила петицію «Врятуйте Моріса» і її підписали понад 140 тис. осіб. Під час судового розгляду петицію також долучили до справи. Листи підтримки Фессо отримувала не тільки від співгромадян з Франції, але і від небайдужих мешканців США.

Мер селища, в якому живе Фессо, Крістоф Сьюер зазначив, що люди, які переїжджають в сільську місцевість, зобов’язані прийняти місцеві традиції і не проявляти нетерпимість.

Як раніше повідомляв «Ракурс», позов проти Моріса подали на початку липня.