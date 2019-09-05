Высший совет правосудия одобрил предложенные Зеленским изменения в организации судопроизводства, фото — Заголовки

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Высший совет правосудия 5 сентября одобрил предлагаемые президентом Украины изменения в организации судопроизводства в государстве.

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ВСП обнародовал текст решения о вынесении консультативного заключения к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления». Зеленский 29 августа внес законопроект № 1008 в парламент. Высший совет правосудия предоставляет обязательные к рассмотрению консультативные заключения относительно законопроектов по вопросам создания, реорганизации или ликвидации судов, судоустройства и статуса судей.

Законопроект команды Зеленского предусматривает, как указано в пояснительной записке, «комплексное урегулирование вопросов организации деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия».

В законопроекте № 1008 предлагается ввести новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины, согласно которого назначение на должности 12 членов ВККСУ будет осуществляться ВСП по результатам конкурса.

В конкурсную комиссию будут входить: три лица, избранные Советом судей Украины из числа его членов; три человека из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Также законопроектом предусматривается создание Высшим советом правосудия комиссии по вопросам добропорядочности и этики.

Кроме того, законопроект вносит существенные изменения в законы Украины «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете правосудия» относительно судейской вознаграждения. Предлагается сократить сроки, определенные для осуществления дисциплинарного производства в отношении судей.

ВСП решила утвердить консультативное заключение по предлагаемому главой государства законопроекту и направить консультативное заключение в Верховную Раду.

Напомним, что в июне Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия и объявил новый конкурс.