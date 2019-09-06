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Ураган лютував на Багамських островах. Фото: Вікіпедія

На Багамах внаслідок урагану «Доріан» загинули вже 30 осіб (ВІДЕО)

6 вер 2019, 09:58
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Ураган «Доріан», який налетів на Багамські острови, забрав життя вже 30 осіб.

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У майбутньому кількість жертв може збільшитися, оскільки десятки людей залишаються зниклими безвісти. Про це повідомляє CNN із посиланням на прем'єр-міністра острівної держави Г’юберта Мінніса.

Глава уряду зазначив, що наразі тривають пошуково-рятувальні операції. Місцеві авіаперевізники допоможуть мешканцям зруйнованих території покинути зону лиха — нададуть безкоштовні квитки.

Незабаром «Доріан» досягне території Сполучених Штатів Америки. Національний центр ураганів вже попередив про небезпеку жителів узбережжя штатів Флориди, Джорджії, Північній і Південної Кароліни, а також Вірджинії. У деяких регіонах ввели режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, станом на 5 вересня на Багамських островах внаслідок потужного урагану «Доріан» загинули 20 осіб. Влада заявляла, що майже 70 тис. громадян потребують гуманітарної допомоги на Багамах. Постраждалим потрібна питна вода, їжа, ліки й укриття.


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