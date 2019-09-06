Екс-президент Зімбабве Роберт Мугабе помер у віці 95 років. Фото: Вікіпедія

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Ракурс

Роберт Мугабе, перший президент Зімбабве, який керував країною 30 років, помер у віці 95 років.

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Екс-главу держави у листопаді 2017 року відсторонили від влади внаслідок військового перевороту. Про смерть Мугабе повідомив чинний президент країни Еммерсон Мнангагва на власній сторінці у Twitter.

Із величезним сумом я оголошую про смерть батька-засновника Зімбабве і колишнього президента Роберта Мугабе, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Мугабе керував країною 37 років. З 1980 року він перебував на посаді прем'єр-міністра Зімбабве, а в 1987 році став президентом. За час свого правління він жорстко придушував опозиційні сили, встановив диктатуру. При цьому він відмовився від ринкової економіки та не приймав допомогу від міжнародних партнерів. Внаслідок цього країна потерпала від інфляцій.

У листопаді 2017 році в країні стався військовий переворот для усунення Мугабе від влади. Генералам не сподобалося, що Мугабе звільнив тодішнього віце-президента Мнангагву й влаштував чистки у державному апараті заради просування на вищі посади своєї дружини Грейс Мугабе.

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