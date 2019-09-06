Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. Фото: Википедия

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Ракурс

Роберт Мугабе, первый президент Зимбабве, который руководил страной 30 лет, умер в возрасте 95 лет.

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Экс-главу государства в ноябре 2017 года отстранили от власти в результате военного переворота. О смерти Мугабе сообщил действующий президент страны Эммерсон Мнангагва на собственной странице в Twitter.

С огромным прискорбием я объявляю о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе, — говорится в сообщении.

Как известно, Мугабе руководил страной 37 лет. С 1980 года он находился на посту премьер-министра Зимбабве, а в 1987 году стал президентом. За время своего правления он жестко подавлял оппозиционные силы, установил диктатуру. При этом он отказался от рыночной экономики и не принимал помощь от международных партнеров. Вследствие этого страна страдала от инфляций.

В ноябре 2017 году в стране произошел военный переворот для устранения Мугабе от власти. Генералам не понравилось, что Мугабе уволил тогдашнего вице-президента Мнангагву и устроил чистки в государственном аппарате ради продвижения на высшие должности своей жены Грейс Мугабе.

Напомним, 3 апреля умер российский актер Алексей Булгаков, который был известен в роли генерала Иволгина в комедии «Особенности национальной охоты». Актер ушел из жизни на 69 году жизни. Мужчина находился на гастролях, вероятной причиной смерти стал оторванный тромб.