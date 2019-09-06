Еліна Світоліна, фото: Christian Mesiano

https://racurs.ua/ua/n126409-svitolina-postupylasya-vilyams-u-pivfinalnomu-matchi-vidkrytogo-chempionatu-ssha.html

Ракурс

Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася американській спортсменці Серені Вільямс у матчі ½ фіналу відкритого чемпіонату США US Open.

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Поєдинок, котрий тривав одну годину 10 хвилин, завершився з рахунком 3:6, 1:6 на користь шестиразової переможниці цього турніру, повідомляє видання Sport.ua.

Це був вже шостий очний поєдинок спортсменок. В активі Світоліної — лише одна перемога над Вільямс — на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро у 2016 році.

Цьогорічне потрапляння Світоліної до півфіналу US Open стало для неї особистим рекордом. Завдяки перемогам на цьому турнірі з понеділка вона знову посяде третє місце в рейтингу найсильніших тенісисток світу.

Після цього матчу Вільямс зрівнялася за кількістю перемог на US Open (101) з легендарною тенісисткою Кріс Еверт, котра перемагала на турнірах Великого шолома 18 разів. Еверт коментувала матч для американського кабельного спортивного телеканалу ESPN.

У фіналі Вільямс зустрінеться з переможницею поєдинку між канадійською спортсменкою Б’янкою Андреєску та спортсменкою зі Швейцарії Беліндою Бенчич.

Нагадаємо, у матчі за вихід до півфіналу US Open Світоліна здолала британську спортсменку Йоханну Конту з рахунком 6:4, 6:4.