Элина Свитолина, фото: Christian Mesiano

https://racurs.ua/n126409-svitolina-ustupila-uilyams-v-polufinalnom-matche-otkrytogo-chempionata-ssha.html

Ракурс

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила американской спортсменке Серене Уильямс в матче ½ финала открытого чемпионата США US Open.

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Поединок, который продолжался один час 10 минут, завершился со счетом 3:6, 1:6 в пользу шестикратной победительницы этого турнира, сообщает издание Sport.ua.

Это был уже шестой очный поединок спортсменок. В активе Свитолиной — лишь одна победа над Уильямс — на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Нынешнее попадание Свитолиной в полуфинал US Open стало для нее личным рекордом. Благодаря победам на этом турнире с понедельника она снова займет третье место в рейтинге сильнейших теннисисток мира.

После этого матча Уильямс сравнялась по количеству побед на US Open (101) с легендарной теннисисткой Крис Эверт, которая побеждала на турнирах Большого шлема 18 раз. Эверт комментировала матч для американского кабельного спортивного телеканала ESPN.

В финале Уильямс встретится с победительницей поединка между канадской спортсменкой Бьянкой Андрееску и спортсменкой из Швейцарии Белиндой Бенчич.

Напомним, в матче за выход в полуфинал US Open Свитолина победила британскую спортсменку Йоханну Конту со счетом 6:4, 6:4.