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Ракурс
Элина Свитолина, фото: «Википедия»

Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал открытого чемпионата США

3 сен 2019, 22:50
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в своей карьере попала в полуфинал открытого чемпионата США US Open.

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В четвертьфинальном поединке 24-летняя украинская спортсменка одолела британку Йоханну Конту со счетом 6:4, 6:4. Об этом сообщает издание Sport.ua.

Таким образом, Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая попала в полуфинал US Open.

Сейчас Свитолина занимает пятую строчку в рейтинге сильнейших теннисисток мира (WTA). Ожидается, что в понедельник она снова станет третьей ракеткой мира.

В полуфинале Свитолина встретится с американкой Сереной Уильямс (№ 8 рейтинга WTA) или спортсменкой из Китая Ван Цян (№ 18 в рейтинге WTA).

Свитолина отмечает, что для нее не важно, с кем именно из этих теннисисток встретиться в следующем матче, сообщает издание «Большой теннис Украины».

С Сереной я уже несколько раз играла, если мы встретимся в полуфинале, то это будет волнующий опыт, это будет хороший матч, — подчеркивает украинская спортсменка.

Напомним, в начале сентября Свитолина впервые в карьере попала в четвертьфинал US Open, победив в матче четвертого круга соревнований этого турнира американку Мэдисон Киз со счетом 7:5, 6:4.


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