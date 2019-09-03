Элина Свитолина, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n126288-svitolina-vpervye-v-karere-vyshla-v-polufinal-otkrytogo-chempionata-ssha.html

Ракурс

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в своей карьере попала в полуфинал открытого чемпионата США US Open.

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В четвертьфинальном поединке 24-летняя украинская спортсменка одолела британку Йоханну Конту со счетом 6:4, 6:4. Об этом сообщает издание Sport.ua.

Таким образом, Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая попала в полуфинал US Open.

Сейчас Свитолина занимает пятую строчку в рейтинге сильнейших теннисисток мира (WTA). Ожидается, что в понедельник она снова станет третьей ракеткой мира.

В полуфинале Свитолина встретится с американкой Сереной Уильямс (№ 8 рейтинга WTA) или спортсменкой из Китая Ван Цян (№ 18 в рейтинге WTA).

Свитолина отмечает, что для нее не важно, с кем именно из этих теннисисток встретиться в следующем матче, сообщает издание «Большой теннис Украины».

С Сереной я уже несколько раз играла, если мы встретимся в полуфинале, то это будет волнующий опыт, это будет хороший матч, — подчеркивает украинская спортсменка.

Напомним, в начале сентября Свитолина впервые в карьере попала в четвертьфинал US Open, победив в матче четвертого круга соревнований этого турнира американку Мэдисон Киз со счетом 7:5, 6:4.