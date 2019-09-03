Еліна Світоліна, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n126288-svitolina-vpershe-v-karieri-potrapyla-do-pivfinalu-vidkrytogo-chempionatu-ssha.html

Ракурс

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше у своїй кар'єрі потрапила до півфіналу відкритого чемпіонату США US Open.

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У чвертьфінальному поєдинку 24-річна українська спортсменка здолала британку Йоханну Конту з рахунком 6:4, 6:4. Про це повідомляє видання Sport.ua.

Таким чином, Світоліна стала першою українською тенісисткою, котра потрапила до півфіналу US Open.

Наразі Світоліна посідає п’яту сходинку в рейтингу найсильніших тенісисток світу (WTA). Очікується, що в понеділок вона знову стане третьою ракеткою світу.

У півфіналі Світоліна зустрінеться з американкою Сереною Вільямс (№ 8 рейтингу WTA) або спортсменкою з Китаю Ван Цян (№ 18 у рейтингу WTA).

Світоліна зазначила, що для неї не важливо, з ким саме з цих тенісисток зустрітися в наступному матчі, повідомляє видання «Великий теніс України».

З Сереною я вже кілька разів грала, якщо ми зустрінемося в півфіналі, то це буде хвилюючий досвід, це буде хороший матч, — наголосила українська спортсменка.

Нагадаємо, на початку вересня Світоліна вперше у кар'єрі потрапила до чвертьфіналу US Open, здолавши в матчі четвертого кола змагань цього турніру американку Медісон Кіз з рахунком 7:5, 6:4.