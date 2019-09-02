Еліна Світоліна, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n126201-svitolina-vpershe-vyyshla-do-chvertfinalu-vidkrytogo-chempionatu-ssha-video.html

Ракурс

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше в своїй кар'єрі вийшла до чвертьфіналу відкритого чемпіонату США US Open.

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В матчі четвертого кола змагань цього турніру 24-річна українка у двох сетах (7:5, 6:4) обіграла американку Медісон Кіз, повідомляє видання Sport.ua.

До цього найкращим результатом Світоліної на турнірі US Open був вихід до 1/8 фіналу.

Суперницею української тенісистки в чвертьфіналі стане британська спортсменка Йоганна Конта.

Наразі перша ракетка України Світоліна посідає п’яту сходинку в рейтингу найсильніших тенісисток світу. Від четвертого місця її відділяє лише одна перемога. Конта в цьому рейтингу посідає 16-ту сходинку.

Нагадаємо, наприкінці серпня Світоліна в матчі за вихід до четвертого кола змагань US Open здобула приголомшливу перемогу над другою ракеткою України Даяною Ястремською. Матч завершився з рахунком 6:2, 6:0. Цьогоріч Ястремська вперше у своїй кар'єрі пройшла до третього кола US Open.