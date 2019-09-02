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Еліна Світоліна, фото: «Вікіпедія»
Світоліна вперше вийшла до чвертьфіналу відкритого чемпіонату США (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n126201-svitolina-vpershe-vyyshla-do-chvertfinalu-vidkrytogo-chempionatu-ssha-video.htmlРакурс
Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше в своїй кар'єрі вийшла до чвертьфіналу відкритого чемпіонату США US Open.
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В матчі четвертого кола змагань цього турніру 24-річна українка у двох сетах (7:5, 6:4) обіграла американку Медісон Кіз, повідомляє видання Sport.ua.
До цього найкращим результатом Світоліної на турнірі US Open був вихід до 1/8 фіналу.
Суперницею української тенісистки в чвертьфіналі стане британська спортсменка Йоганна Конта.
Наразі перша ракетка України Світоліна посідає п’яту сходинку в рейтингу найсильніших тенісисток світу. Від четвертого місця її відділяє лише одна перемога. Конта в цьому рейтингу посідає 16-ту сходинку.
Нагадаємо, наприкінці серпня Світоліна в матчі за вихід до четвертого кола змагань US Open здобула приголомшливу перемогу над другою ракеткою України Даяною Ястремською. Матч завершився з рахунком 6:2, 6:0. Цьогоріч Ястремська вперше у своїй кар'єрі пройшла до третього кола US Open.
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