Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Еліна Світоліна, фото: «Вікіпедія»

Світоліна вперше вийшла до чвертьфіналу відкритого чемпіонату США (ВІДЕО)

2 вер 2019, 09:37
999

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше в своїй кар'єрі вийшла до чвертьфіналу відкритого чемпіонату США US Open.

Loading...

В матчі четвертого кола змагань цього турніру 24-річна українка у двох сетах (7:5, 6:4) обіграла американку Медісон Кіз, повідомляє видання Sport.ua.

До цього найкращим результатом Світоліної на турнірі US Open був вихід до 1/8 фіналу.

Суперницею української тенісистки в чвертьфіналі стане британська спортсменка Йоганна Конта.

Наразі перша ракетка України Світоліна посідає п’яту сходинку в рейтингу найсильніших тенісисток світу. Від четвертого місця її відділяє лише одна перемога. Конта в цьому рейтингу посідає 16-ту сходинку.

Нагадаємо, наприкінці серпня Світоліна в матчі за вихід до четвертого кола змагань US Open здобула приголомшливу перемогу над другою ракеткою України Даяною Ястремською. Матч завершився з рахунком 6:2, 6:0. Цьогоріч Ястремська вперше у своїй кар'єрі пройшла до третього кола US Open.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Літак розбився в житловому районі на Філіппінах: є загиблі і поранені (ФОТО)

Літак розбився в житловому кварталі на Філіппінах. В результаті авіакатастрофи загинули щонайменше дев’ятеро осіб. Ще двоє осіб отримали поранення і були доставлені з опіками до лікарні

Світові новини
20:25   1 вер
Новини партнерів
Загрузка...