Элина Свитолина, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n126201-svitolina-vpervye-vyshla-v-chetvertfinal-otkrytogo-chempionata-ssha-video.html

Ракурс

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал открытого чемпионата США US Open.

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В матче четвертого круга соревнований этого турнира 24-летняя украинка в двух сетах (7:5, 6:4) обыграла американку Мэдисон Киз, сообщает издание Sport.ua.

До этого лучшим результатом Свитолиной на турнире US Open был выход в 1/8 финала.

Соперницей украинской теннисистки в четвертьфинале станет британская спортсменка Иоганна Конта.

Сейчас первая ракетка Украины Свитолина занимает пятую строчку в рейтинге сильнейших теннисисток мира. От четвертого места ее отделяет лишь одна победа. Конта в этом рейтинге занимает 16-ю строчку.

Напомним, в конце августа Свитолина в матче за выход в четвертый круг соревнований US Open одержала ошеломительную потрясающую победу над второй ракеткой Украины Даяной Ястремской. Матч завершился со счетом 6:2, 6:0. В этом году Ястремская впервые в своей карьере прошла в третий круг US Open.