Bloomberg: Трамп грав у гольф замість поїздки в Європу, фото — bloomberg.com

https://racurs.ua/ua/n126200-bloomberg-tramp-grav-u-golf-zamist-poyizdky-v-ievropu.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп грав у гольф замість поїздки в Європу. Американські ЗМІ стверджують, що частину неділі, 1 вересня, очільник Сполучених Штатів провів, граючи в гольф, хоча його запрошували приїхати до Польщі на відзначення 80-річниці початку Другої світової війни.

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Bloomberg нагадує, що на початку минулого тижня Трамп скасував поїздку до Польщі і пояснив, що робить це через наближення потужного урагану «Доріан». Президент вважав, що має перебувати вдома і керувати країною у складний період.

Утім, ЗМІ переконують, що Трамп вирушив у свій приватний гольф-клуб в Північній Вірджинії і грав там декілька годин, отримуючи оновлену інформацію про стихію. Крім того, Трамп встигав й сам писати твіти в соцмережі.

Прес-пул глави держави більшу частину суботи провів поблизу гольф-клубу. Коли Трамп повернувся до столиці, то провів брифінг щодо ситуації з «Доріаном».

«Ракурс» повідомляв, що 1 вересня у Варшаві відбувалися заходи із відзначення 80-річниці початку Другої світової війни. На них запрошували провідних лідерів світу, але Трамп скасував візит у зв’язку із наближенням урагану до Атлантичного узбережжя своєї країни.

Прогнозувалося, що в Польщі Трамп міг вперше зустрітися із українським президентом Володимиром Зеленським.