Bloomberg: Трамп играл в гольф вместо поездки в Европу, фото — bloomberg.com

https://racurs.ua/n126200-bloomberg-tramp-igral-v-golf-vmesto-poezdki-v-evropu.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп играл в гольф вместо поездки в Европу. Американские СМИ утверждают, что часть воскресенья, 1 сентября, глава Соединенных Штатов провел, играя в гольф, хотя его приглашали приехать в Польшу на празднование 80-летия начала Второй мировой войны.

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Bloomberg напоминает, что в начале прошлой недели Трамп отменил поездку в Польшу и объяснил, что делает это из-за приближения мощного урагана «Дориан». Президент считал, что должен находиться дома и управлять страной в сложный период.

Впрочем, СМИ утверждают, что Трамп отправился в свой частный гольф-клуб в Северной Вирджинии и играл там несколько часов, получая обновленную информацию о стихии. Кроме того, Трамп успевал и сам писать твиты в соцсети.

Пресс-пул главы государства большую часть субботы провел вблизи гольф-клуба. Позже Трамп вернулся в столицу и провел брифинг отнсительно ситуации с «Дорианом».

«Ракурс» сообщал, что 1 сентября в Варшаве проходили мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них приглашали ведущих лидеров мира, но Трамп отменил визит в связи с приближением урагана к Атлантическому побережью своей страны.

Прогнозировалось, что в Польше Трамп мог впервые встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.