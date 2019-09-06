Применение антибиотиков не является единственным условием для возникновения устойчивости к ним у бактерий

https://racurs.ua/n126408-ustoychivost-bakteriy-k-antibiotikam-mojet-voznikat-daje-bez-ih-primeneniya-uchenye.html

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Бактерии становятся все более резистентными (устойчивыми) к обычным антибиотикам. Причем эта устойчивость может возникать даже без применения антибиотиков.

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К такому выводу пришли ученые из Федеральной высшей технической школы Цюриха и Базельского университета, которые обнаружили дополнительный, неизвестный ранее механизм, распространяющий резистентность среди кишечных бактерий независимо от применения антибиотиков. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Часто устойчивость бактерий к антибиотикам возникает благодаря генами устойчивости, которые могут переходить от одной популяции микроорганизмов к другой. Обычно считается, что гены устойчивости распространяются в первую очередь при использовании антибиотиков, что подтверждается теорией Дарвина: стойкие бактерии имеют преимущество перед другими бактериями только в тех случаях, когда на самом деле используются антибиотики.

В среде, свободной от антибиотиков, устойчивые бактерии не имеют преимуществ. Это объясняет, почему эксперты в области здравоохранения обеспокоены чрезмерным использованием антибиотиков и призывают к введению дополнительных ограничений на их использование.

Ограничение использования антибиотиков важно и действительно правильно, но одного этого мероприятия недостаточно для предотвращения распространения резистентности, — подчеркивают исследователи.

Если вы хотите контролировать распространение генов устойчивости, вы должны начать с самых устойчивых микроорганизмов и предотвратить их распространение, скажем, с помощью более эффективных мер гигиены или вакцинации, — отмечают ученые.

Во время экспериментов с мышами ученые установили, как действует другой механизм распространения устойчивости к антибиотикам, за распространение которого ответственны устойчивые бактерии, также известные как персистенты.

Ученые уже давно знают, что так же, как и бактерии, несущие гены устойчивости, персистенты могут выжить при лечении антибиотиками. Они переходят во временное состояние покоя и могут свести к минимуму обмен веществ, что предотвращает их уничтожению антибиотиками. В случае с сальмонеллой бактерии становятся неактивными, когда они проникают в ткани организма изнутри кишечника.

После того, как они проникли в ткань, они могут обитать там незамеченными в течение нескольких месяцев, прежде чем проснутся от своего спящего состояния. Если условия способствуют выживанию бактерий, инфекция может снова вспыхнуть.

Даже если эти бактерии не вызывают новой инфекции, они все равно могут иметь негативные последствия, отмечают исследователи.

У сальмонеллы часто встречается сочетание двух механизмов устойчивости: персистенты также несут в себе небольшие молекулы ДНК (плазмиды), содержащие гены устойчивости, — отмечают ученые.

В экспериментах с мышами исследователи продемонстрировали, что дремлющие сальмонеллы в кишечнике могут передавать свои гены устойчивости другим отдельным бактериям того же вида и даже другим видам, таким как кишечная палочка из нормальной флоры кишечника. Их эксперименты показали, что персистенты являются очень эффективными при обмене генами резистентности, как только они просыпаются из состояния покоя и сталкиваются с другими бактериями, чувствительными к передаче генов.

Эксплуатируя свою стойкую бактерию-хозяина, резистентные плазмиды могут длительное время выживать у одного хозяина, прежде чем переходить в другие бактерии. Это ускоряет их распространение, — объясняют исследователи.

Ученые отмечают, что эта передача происходит независимо от того, применялись ли антибиотики или нет.

Напомним, британские ученые недавно нашли соединение, которое убивает устойчивые к антибиотикам бактерии.