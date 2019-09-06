Ураган свирепствовал на Багамских островах. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n126411-na-bagamah-v-rezultate-uragana-dorian-pogibli-uje-30-chelovek-video.html

Ракурс

Ураган «Дориан», который обрушился на Багамские острова, унес жизни уже 30 человек.

Loading...

В будущем количество жертв может увеличиться, так как десятки людей остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает CNN со ссылкой на премьер-министра островного государства Хьюберта Минниса.

Глава правительства отметил, что сейчас продолжаются поисково-спасательные операции. Местные авиаперевозчики помогут жителям разрушенных территории покинуть зону бедствия — предоставят бесплатные билеты.

Вскоре «Дориан» достигнет территории Соединенных Штатов Америки. Национальный центр ураганов уже предупредил об опасности жителей побережья штатов Флориды, Джорджии, Северной и Южной Каролины, а также Вирджинии. В некоторых регионах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, по состоянию на 5 сентября на Багамских островах в результате мощного урагана «Дориан» погибли 20 человек. Власти заявляли, что почти 70 тыс. граждан нуждаются в гуманитарной помощи на Багамах. Пострадавшим нужна питьевая вода, еда, лекарства и укрытие.