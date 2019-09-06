Конкурс кандидатов в Высший совет правосудия завершился

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Владимир Сущенко, председатель конкурсной комиссии, которая отбирает кандидатов на назначение в состав Высшего совета правосудия (ВРП), уже долгое время не может договориться о встрече с главой Офиса президента, чтобы передать главе государства официальные документы с результатам конкурса по двум должностям в ВРП по президентской квоте.

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Об этом в социальной сети Фейсбук сообщил председатель комиссии по отбору членов Высшего совета правосудия от президента Украины Владимир Сущенко.

В целом комиссия выбрала шесть человек из 63, участвовавших в конкурсе. Среди этого перечня президент по своему усмотрению должен избрать двух членов ВРУ.

Сущенко отмечает, что о завершении конкурса общество, президента и главы Офиса президента были проинформированы соответствующим сообщением в социальной сети Фейсбук еще 4 сентября.

Отмечается, что пункт 8 Указа президента от 10 июня 2019 № 3 57/2019 предусматривает, что председатель конкурсной комиссии должен не позднее следующего рабочего дня после завершения конкурса представить на рассмотрение президенту список рекомендуемых кандидатов на назначение членов ВРУ.

Руководствуясь этой нормой и учитывая занятость президента (невозможность встретиться с ним без предварительного согласования), председатель комиссии потребовал персональной встречи с главой Офиса президента Андреем Богданом, чтобы через него передать соответствующий официальный документ с подписями всех членов комиссии.

Учитывая занятость Богдана, Сущенко оставил секретарям его приемной номер своего мобильного телефона и отметил, что готов встретиться с ним в любое удобное для него время в течение ближайших дней.

Однако ожидания соответствующего телефонного звонка значительно затянулось.

С Офиса президента также не поступало ни одного сообщения на электронную почту, СМС-сообщений, или сообщений «Мессенджер» и Viber, отмечает Сущенко.

Таким образом констатирую, что председатель конкурсной комиссии лишен физической возможности передать окончательное решение комиссии президенту государства, — отмечает Сущенко.

Поэтому, отмечает председатель комиссии, ему пришлось взять на себя ответственность и опубликовать соответствующий документ.

Беру на себя персональную ответственность и неофициально и виртуально-публично довожу до сведения президента Украины решение конкурсной комиссии о рекомендации шести человек для назначения двух человек из этого списка на вакантные должности членов Высшего совета правосудия по квоте президента государства, — отмечает Сущенко.

Он также добавил, что продолжает ожидать приглашения от главы Офиса президента, чтобы вручить ему оригинал опубликованного документа.

Напомним, ВРУ недавно одобрил предложенные Зеленским изменения к организации судопроизводства.