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У Львові жінка порізала себе ножем під час судового засідання. Фото: kp.ru

У Львові жінка порізала себе ножем під час судового засідання

6 вер 2019, 10:32
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У Львові під час засідання Львівського апеляційного суду одна з присутніх у залі жінок намагалася накласти на себе руки. Вона порізала собі руки, після чого спробувала викинутися з вікна.

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Апеляційний суд розглядав цивільну справу за апеляційними скаргами на заочне рішення Франківського районного суду про визнання права власності та відшкодування моральної шкоди. Жінка, яка порізала собі руки, виявилася матір’ю відповідача і не мала відношення до судового процесу, повідомляє портал «Судова влада України».

За уточненими даними, в один з моментів вона вискочила на лавку в останньому ряду і почала щось кричати. Після цього вона дістала розкладний ніж і порізала собі руки, переступаючи при цьому по лавках. Потім закривавленими руками вона кинулася на секретаря судового засідання і спробувала вистрибнути у вікно.

Розгляд справи було зірвано. Через дані події не відбулися й інші судові засідання, призначені цією колегією суддів.

Нагадаємо, що напередодні у Львівській області затримали двох ув’язнених, які втекли з колонії в Миколаївській області.​


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