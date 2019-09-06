Петр Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР. Фото: comments.ua

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Петр Порошенко, экс-президент Украины и нардеп от «Европейской солидарности», 6 сентября не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

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Следователи хотели получить показания Петра Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева. Об этом сегодня написал директор ГБР Роман Труба в «Телеграмм».

Избегание допросов с использованием сомнительных причин — сценарий не очень эффективен как для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту. Тем более, когда ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020 года, — говорится в сообщении.

Труба добавил, что повестки нардепам на допрос с недавних пор направляют через аппарат Верховной Рады.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань во время сегодняшнего общения с журналистами под стенами ГБР заявил, что повестка на допрос его подзащитному была оформлена с нарушением сроков, нарушение сроков, установленных Уголовно-процессуальным кодексом.

Согласно закону, повестка вручается за три дня до дня явки, первый день не учитывается. Я посчитал, что если повестка датирована 3 сентября, а вызов на 6 сентября, то трехдневный срок нарушен. Соответственно — это уважительная причина для неявки, — отметил адвокат.

Как известно, ГБР расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины. Среди прочего есть дело о возможном захвате власти и вероятном уклонение от уплаты налогов при купле-продаже украинского телеканала «Прямой».

Напомним, 3 сентября бывший президент Украины Петр Порошенко тоже не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований. Тогда адвокат экс-главы государства пояснил, что его политик не явился на допрос, поскольку работал в Верховной Раде.